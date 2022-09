Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx: retrait des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 14:18









(CercleFinance.com) - En raison de la performance financière préliminaire du premier trimestre et des attentes d'un environnement opérationnel toujours volatil, le logisticien FedEx a retiré jeudi soir ses prévisions de résultats pour l'exercice 2022-23 fournies le 23 juin dernier.



Tout en poursuivant ses réductions de coûts, et s'attendant à ce que les conditions d'activité faiblissent davantage au deuxième trimestre, il anticipe pour cette période des revenus entre 23,5 et 24 milliards de dollars, ainsi qu'un BPA ajusté de 2,75 dollars ou plus.



Sur les trois premiers mois de l'exercice, FedEx affiche un BPA ajusté en baisse de 21% à 3,44 dollars, pour des revenus en croissance de 5,5% à 23,2 milliards, 'affectés par la faiblesse des volumes mondiaux qui s'est accélérée au cours des dernières semaines du trimestre'.





