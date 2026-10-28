FedEx prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations et affiche des résultats trimestriels en hausse grâce à une meilleure tarification et à des volumes plus élevés

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(Ajout de « actions » au paragraphe 2)

FedEx FDX.N a annoncé mercredi un bénéfice annuel supérieur aux estimations, aprèsavoir fait état d' une hausse de 28 % de ses résultats au troisième trimestre, grâce à une amélioration des tarifs, à une augmentation des volumes et à des mesures de réduction des coûts.

Toutefois, son titre a chuté de près de 4 % en séance prolongée après que la marge d'exploitation trimestrielle de son cœur de métier, la livraison express aux États-Unis, est tombée à 6,6 %, contre 6,8 % l'année précédente.

La société basée à Memphis prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre 18 et 18,60 dollars par action, soit un niveau supérieur aux prévisions des analystes qui s’établissaient à 17,73 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

FedEx est passé, à compter du dernier trimestre, à une présentation des résultats sur une base calendaire plutôt que sur une base fiscale.

Elle a indiqué que ses résultats s’étaient améliorés grâce à une meilleure rentabilité des colis, à des volumes plus élevés et à des économies de coûts continues. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par le coût du recours à des moyens de transport supplémentaires, la hausse des salaires et des rémunérations des employés, ainsi que l’évolution des politiques tarifaires américaines.

« Nous restons déterminés à mener une gestion opérationnelle rigoureuse afin de réduire nos coûts de service tout en nous concentrant sur une croissance rentable », a déclaré le directeur général Raj Subramaniam.

FedEx, baromètre du commerce mondial, a annoncé un bénéfice ajusté de 3,74 dollars par action au troisième trimestre, contre 2,93 dollars par action l’année précédente.