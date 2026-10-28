 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FedEx prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations et affiche des résultats trimestriels en hausse grâce à une meilleure tarification et à des volumes plus élevés
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 21:19

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de « actions » au paragraphe 2)

FedEx FDX.N a annoncé mercredi un bénéfice annuel supérieur aux estimations, aprèsavoir fait état d' une hausse de 28 % de ses résultats au troisième trimestre, grâce à une amélioration des tarifs, à une augmentation des volumes et à des mesures de réduction des coûts.

Toutefois, son titre a chuté de près de 4 % en séance prolongée après que la marge d'exploitation trimestrielle de son cœur de métier, la livraison express aux États-Unis, est tombée à 6,6 %, contre 6,8 % l'année précédente.

La société basée à Memphis prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre 18 et 18,60 dollars par action, soit un niveau supérieur aux prévisions des analystes qui s’établissaient à 17,73 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

FedEx est passé, à compter du dernier trimestre, à une présentation des résultats sur une base calendaire plutôt que sur une base fiscale.

Elle a indiqué que ses résultats s’étaient améliorés grâce à une meilleure rentabilité des colis, à des volumes plus élevés et à des économies de coûts continues. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par le coût du recours à des moyens de transport supplémentaires, la hausse des salaires et des rémunérations des employés, ainsi que l’évolution des politiques tarifaires américaines.

« Nous restons déterminés à mener une gestion opérationnelle rigoureuse afin de réduire nos coûts de service tout en nous concentrant sur une croissance rentable », a déclaré le directeur général Raj Subramaniam.

FedEx, baromètre du commerce mondial, a annoncé un bénéfice ajusté de 3,74 dollars par action au troisième trimestre, contre 2,93 dollars par action l’année précédente.

Valeurs associées

FEDEX
305,080 USD NYSE -0,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
STELLANTIS
4,284 +15,39%
CAC 40
7 886,96 0,00%
Pétrole Brent
114,29 +0,08%
GENFIT
11,46 +8,32%
TOTALENERGIES
83,6 +0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank