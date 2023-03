Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx: prévisions relevées malgré la faiblesse de la demande information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 14:50









(CercleFinance.com) - FedEx a dévoilé hier soir des résultats trimestriels meilleurs que prévu et relevé ses prévisions de résultat pour l'exercice, en raison du succès de 'Drive', son programme de réduction de coûts.



Sur le troisième trimestre de son exercice 2022/2023, clos fin février, le groupe de messagerie a dégagé un bénéfice net de 771 millions de dollars, soit 3,05 dollars par action, contre 1,11 milliard (4,20 dollars/action) il y a un an.



Son chiffre d'affaires trimestriel s'est quant à lui replié à 22,2 milliards de dollars, contre 23,6 milliards de dollars sur la même période de l'exercice précédent.



Dans son communiqué, le groupe de Memphis explique que ses résultats ont pâti de la faiblesse continue de la demande, notamment pour son service de livraison rapide FedEx Express, mais aussi de l'impact de l'inflation au niveau mondial.



Pour l'exercice qui doit se clôturer fin mai, FedEx pense désormais dégager un bénéfice par action de 13,80 à 14,40 dollars hors éléments exceptionnels, contre une précédente prévision de 12,50 à 13,50 dollars.



Les analystes attendaient jusqu'ici un BPA de l'ordre de 13,60 dollars.



Suite à cette publication, l'action FedEx grimpait de 9,9% vendredi dans les premiers échanges à la Bourse de New York.





Valeurs associées FEDEX NYSE +9.95%