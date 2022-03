Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx: nouveau vice-président des ressources humaines information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 17:15









(CercleFinance.com) - FedEx Corp annonce la nomination de Chris Winton en tant que vice-président des ressources humaines de la société, à compter du 1er mai. Il succédera ainsi à Judy Edge qui, afin de permettre une transition en douceur, occupera la fonction de conseillère exécutive jusqu'à sa retraite officielle le 31 juillet 2022.



Chris Winton, dont la carrière chez FedEx s'étend sur près de 25 ans, a récemment occupé le poste de vice-président senior des ressources humaines pour FedEx Ground à Pittsburgh (Pennsylvanie).



Avant cela, Chris Winton avait également occupé le poste de vice-président des ressources humaines pour FedEx Services.





Valeurs associées FEDEX NYSE -3.60%