FedEx, Micron, Nike... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - FedEx

Au troisième trimestre de son exercice 2024/2025, FedEx a enregistré un résultat opérationnel ajusté de 1,51 milliard de dollars contre 1,36 milliard il y a un an à la même période. La marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 0,6 point à 6,8%. Le résultat net ressort à 0,91 milliard de dollars contre 0,88 milliard de dollars. Le BPA ajusté sur ce trimestre est de 4,51 dollars contre 3,86 dollars. Ses revenus ont légèrement progressé à 22,2 milliards de dollars contre 21,7 milliards il y a un an.

Johnson&Johnson

Johnson & Johnson a annoncé des investissements de plus de 55 milliards de dollars aux États-Unis pour les quatre prochaines années dans la fabrication, la recherche et la technologie. Ce montant représente une augmentation de 25 % des investissements du groupe pharmaceutique américain par rapport aux quatre années précédentes et s'inscrit dans la continuité des investissements déjà importants réalisés aux États-Unis suite à l'adoption de la loi de 2017 sur les réductions d'impôts et l'emploi. Cette annonce intervient dans le contexte de la guerre commerciale engagée par Donald Trump.

Micron

Le fabricant de mémoires informatiques Micron Technology a présenté des résultats solides et des perspectives favorables. Au deuxième trimestre, clos fin février, Micron a généré un bénéfice net de 1,58 milliard de dollars, soit 1,41 dollar par action contre un profit de 793 millions de dollars, soit 71 cents par action, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,56 dollar, soit 13 cents de mieux qu'attendu.

Nike

Nike, dont le titre recule de plus de 6% en avant-Bourse, a déclaré un bpa de 54 cents au troisième trimestre de son exercice 2024-2025 en recul de 30% et une marge brute qui a chuté de 330 points de base à 41,5%. Les revenus de l'équipementier sportif ont reculé de 7% hors effets de changes, à 11,27 milliards de dollars contre un consensus de 11 milliards. La diminution été particulièrement marquée dans les chaussures (-9%) ainsi qu'en Chine (-17%) et en Europe (-10%) tandis que l'Amérique du Nord résiste bien (-4%).