FedEx, Lululemon, Nike...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Fedex

FedEx, dont l'action progresse de 12,4% en avant-Bourse, a révisé ses prévisions de bénéfice pour 2024, en relevant le bas de la fourchette et en abaissant le haut, et a fait état d'une hausse de 2,5% de la marge d'exploitation de sa principale division, Express. Si les bénéfices du troisième trimestre ont été supérieurs aux attentes des analystes - un profit net ajusté de 3,86 dollars, au-delà des 3,46 dollars qui étaient attendus par le consensus des analystes - le marché apprécie surtout l'annonce d'un gros programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars.

Lululemon

Le fabricant d'équipements de yoga, Lululemon, est attendu en forte baisse en raison de perspectives décevantes. Au quatrième trimestre, clos fin janvier, le bénéfice net a atteint 669,47 millions de dollars, soit 5,29 dollars par action, contre respectivement 119,81 millions de dollars et 94 cents par action. Le consensus s'élevait à 5 dollars. Les revenus ont augmenté de 16% à 3,21 milliards de dollars alors qu'ils étaient attendus à 3,19 milliards de dollars. A données comparables, ils ont augmenté de 12%.

Nike

Nike est attendu en baisse à Wall Street après avoir averti que son chiffre d'affaires au premier semestre diminuerait d'un faible pourcentage à un chiffre. Au troisième trimestre clos fin février, la firme américaine a publié un chiffre d'affaires quasi stable pour atteindre 12,43 milliards de dollars (12,39 milliards un an plus tôt). Le bénéfice net est ressorti à 1,2 milliard de dollars, en recul de 5% sur un an. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice net est de 77 cents, contre 75 attendus et 79 cents un an plus tôt.

Reddit