FedEx: les rachats d'actions vont s'accélérer

(CercleFinance.com) - FedEx a annoncé lundi qu'il comptait accélérer ses rachats d'actions, avec l'intention d'y consacrer une enveloppe de 1,5 milliard de dollars.



Dans un communiqué, le groupe américain de messagerie express indique avoir mandaté la banque d'affaires Goldman Sachs en vue de racheter près de 4,8 millions de ses actions sur la base des cours de Bourse actuels.



Après ces annonces, l'action FedEx perdait 1,3% pendant que le S&P 500 était en baisse de 1,7%.





