FedEx : les bénéfices dépassent les attentes

Pour l'exercice, le groupe prévoit un bénéfice annuel ajusté compris 13 et 14 dollars par action. Wall Street table sur 14,14 dollars par action.

La société a identifié un milliard de dollars supplémentaires d'économies de coûts au-delà de ses prévisions de septembre, et prévoit maintenant de générer des économies de coûts totales pour l'exercice 2023 d'environ 3,7 milliards de dollars par rapport à son plan d'affaires initial pour l'exercice 2023.

Raj Subramaniam, PDG de FedEx a commenté : "Nos bénéfices ont dépassé nos attentes au deuxième trimestre, grâce à l'exécution et à l'accélération de nos plans agressifs de réduction des coûts ".

