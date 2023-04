Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx: les activités regroupées au sein d'une holding information fournie par Cercle Finance • 05/04/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - FedEx a annoncé mercredi le regroupement de la quasi-totalité de ses activités au sein d'une seule entité afin de générer davantage d'efficacités dans le cadre de son plan stratégique 'Drive'.



A compter de juin 2024, les divisions FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Services et ses autres filiales opérationnelles seront transférées au sein de la holding FedEx, elle-même placée sous la responsabilité du directeur général Raj Subramaniam.



Seule FedEx Freight continuera d'évoluer en tant qu'entité indépendante.



A l'occasion de sa journée d'investisseurs, organisée aujourd'hui à Memphis (Tennessee), le géant américain de la messagerie a également annoncé une hausse de 10% de son dividende annuel, qui passera à 5,04 dollar l'action.



Pour mémoire, le programme 'Drive' vise à générer des économies de quelque quatre milliards de dollars.





