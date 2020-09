Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx : le titre profite de l'opinion favorable d'un broker Cercle Finance • 28/09/2020 à 15:43









(CercleFinance.com) - FedEx s'inscrit en nette hausse lundi matin à la Bourse de New York après un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, passé à l'achat sur le titre en perspective de la prochaine publication de résultats du spécialiste de la livraison. Quelques minutes après l'ouverture de Wall Street, le titre du groupe de messagerie et de logistique s'adjuge près de 3%, alors que l'indice S&P 500 avance de son côté de 1,3%. Deutsche Bank a relevé ce matin sa recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 243 à 318 dollars, représentant un potentiel d'appréciation de 30% par rapport aux niveaux actuels. L'intermédiaire considère en effet que les résultats de deuxième trimestre du groupe, au titre des trois mois clos fin novembre, pourraient constituer un catalyseur 'significatif' pour le titre, notamment en raison d'un solide 'pricing power' (maîtrise des prix) qu'il juge sous-évalué par le marché.

Valeurs associées FEDEX NYSE +2.33%