Fedex : le bénéfice net trimestriel ajusté a doublé

(CercleFinance.com) - Fedex a enregistré un chiffre d'affaires de 22,6 Mds$ au titre du 4e trimestre 2021 (c'est-à-dire lors de la période des trois mois précédant le 31 mai 2021), soit une augmentation de presque 30% par rapport à la même période un an plus tôt (17,6 Mds$).

Dans le même temps, le bénéfice net trimestriel ajusté s'établit à 1,36 Md$, soit plus du double qu'un an plus tôt (663 M$). Le BPA ajusté trimestriel se chiffre ainsi à 5,01 dollars, un chiffre légèrement supérieur au consensus.

Sur l'ensemble de l'exercice fiscal 2021, Fedex enregistre un chiffre d'affaires de 84 Mds$ (contre 69,2 Mds$ un an plus tôt). Le bénéfice net ajusté annuel s'établit à 4,89 Mds$, contre 2,49 Mds$ douze mois plus tôt. Enfin, le BPA ajusté annuel se chiffre à 18,17 $, contre 9,5 $ lors du précédent exercice.

'Nous prévoyons une poursuite de la forte dynamique au cours de l'exercice 2022, et nos investissements sont concentrés sur les domaines à plus forte croissance etrendements les plus élevés', explique Michael C. Lenz, vice-président exécutif et directeur financier de FedEx Corp.

Pour l'exercice 2022, FedEx prévoit un BPA de 18,90 $ à 19,90 $ avant les ajustements comptables du régime de retraite MTM.