FedEx : l'acquisition de ShopRunner est finalisée

(CercleFinance.com) - FedEx a annoncé mardi la finalisation de l'acquisition de ShopRunner, un site de commerce électronique qui propose une livraison sous deux jours avec gratuité des frais de transport et de retour en l'échange d'une cotisation annuelle. La plateforme de e-commerce, uniquement réservée à ses membres, met directement en contact une centaine de marques comme Kate Spade, Under Armour et American Eagle Outfitters, avec les consommateurs en ligne. FedEx dit vouloir faire de ShopRunner la pierre angulaire de FedEx Dataworks, une nouvelle filiale destinée à exploiter son écosystème de données en vue de transformer l'expérience client numérique et physique.

