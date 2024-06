Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FedEx: hausse de 9,5% du BPA ajusté trimestriel information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - FedEx publie un chiffre d'affaires de 22,1 milliards de dollars au titre du 4e trimestre de son exercice fiscal (soit la période mars-avril-mai 2024), un chiffre en légère hausse par rapport à la même période un an plus tôt (21,9 milliards de dollars).



Le bénéfice d'exploitation ajusté est également en légère progression, passant de 1,77 à 1,87 milliard de dollars, pour un bénéfice net trimestriel ajusté de 1,34 milliard de dollars (vs 1,25 milliards de dollars douze mois plus tôt).



Le BPA ajusté ressort ainsi à 5,41$ vs 4,94$ un an plus tôt, soit une hausse de 9,5%.



Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité s'est légèrement tassée, passant de 90,2 à 87,7 Mds$, ce qui n'a pas empêché Fedex d'enregistrer 4,48 Mds$ de bénéfice net ajusté annuel, contre 3,84 Mds$ lors du précédent exercice.



Le BPA ajusté annuel ressort ainsi à 17,8$ contre 14,96$ un an plus tôt.







