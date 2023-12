Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FedEx: hausse de 25% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - FedEx a publié mardi soir un BPA ajusté de 3,99 dollars au titre de son deuxième trimestre 2023-24, contre 3,18 dollars un an auparavant, avec une marge opérationnelle non-GAAP améliorée de 1,1 point à 6,4% pour des revenus en baisse de 2,6% à 22,2 milliards.



'Ces performances témoignent clairement des progrès que nous accomplissons dans notre transformation alors que nous naviguons dans un environnement de demande incertain', commente Raj Subramaniam, le CEO du groupe de logistique et de transport de colis.



Pour l'ensemble de l'exercice 2023-24, FedEx confirme prévoir un BPA ajusté de 17 à 18,50 dollars, mais anticipe désormais une baisse de ses revenus à un pourcentage 'dans le bas de la plage à un chiffre', et non plus des revenus à peu près stables.





