FedEx, General Mills, Aon... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Aon

Aon plc a annoncé l'acquisition du courtier américain en assurance pour le marché intermédiaire NFP pour 13,4 milliards de dollars. Cette opération sera financée à hauteur de 7 milliards de dollars par du numéraire et de 6,4 milliards de dollars par des titres Aon. La transaction devrait avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action ajusté en 2025, atteindre le seuil de rentabilité en 2026 et avoir un effet relutif en 2027 et au-delà, avec un impact positif sur le flux de trésorerie disponible à partir de 2026.

FedEx

FedEx a dévoilé des profits plus faibles que prévu et légèrement réduit son objectif de revenus. Le géant américain de la messagerie a réalisé au deuxième trimestre, clos fin novembre, de son exercice fiscal 2024 un bénéfice net en hausse de 14% à 900 millions de dollars, soit 3,55 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 3,99 dollars, à comparer avec un consensus de 4,19 dollars. Le chiffre d'affaires a reculé de 3% à 22,165 milliards de dollars alors que Wall Street visait 22,36 milliards de dollars.

General Mills

General Mills est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats annuels. Le groupe américain d'agroalimentaire, propriétaire des marques Cheerios, Pillsbury et Häagen-Dazs a publié un chiffre d'affaires en baisse de 2% à 5,1 milliards de dollars au second trimestre, et abaissé ses prévisions annuelles. Il s'attend désormais à un chiffre d'affaires 2024 stable ou en baisse de 1% en organique alors qu'il prévoyait précédemment une hausse de 3 à 4%.

PayPal

PayPal s'est engagé à modifier ses conditions générales afin de les rendre plus transparentes et plus compréhensibles pour les consommateurs, a indiqué la Commission européenne. Le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (réseau CPC), coordonné par Bruxelles et dirigé par l'autorité allemande Umweltbundesamt (Office fédéral de l'environnement allemand), a entamé avait estimé que les conditions générales de l'entreprise étaient excessivement difficiles à comprendre et déloyales envers les consommateurs.