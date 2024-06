Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FedEx: entre 1.700 and 2.000 postes supprimés en Europe information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 13:52









(CercleFinance.com) - FedEx a annoncé mercredi qu'il prévoyait de supprimer entre 1700 et 2000 postes en Europe dans le cadre de ses mesures actuelles de réduction de coûts.



Le groupe américain de messagerie précise dans un avis financier que ces suppressions d'emplois interviendront au cours des 18 prochains mois au sein de ses services de back-office et commerciaux.



Le transporteur de colis déclare s'attendre à enregistrer des coûts avant impôts compris entre 250 et 375 millions de dollars au titre de ces mesures, avec l'objectif de réaliser des économies de 125 à 175 millions de dollars sur une base annualisée à partir de son exercice 2026/2027.





Valeurs associées FEDEX 252.38 USD NYSE -0.52%