FEDEX émet un avertissement sur ses résultats

(AOF) - FedEx a présenté des résultats décevants pour le second trimestre de son exercice 2019-2020. La compagnie américaine de fret a présenté un chiffre d'affaire et un résultat net en baisse à 17,3 milliards et 560 millions de dollars respectivement, contre 17,8 milliards (consensus à 17,6 milliards) et 935 millions de dollars sur la même période l'année dernière. FedEx s'attend désormais à un bénéfice par action compris entre 9,10 et 10,35 dollars pour l'exercice en cours, alors que les analystes attendent 12,09 dollars. Hier mardi, le titre était en forte baisse après la fermeture de Wall Street.