Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx: élargit ses services de retour d'articles volumineux information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 14:45









(CercleFinance.com) - FedEx fait savoir que sa filiale FedEx Freight, a élargi sa solution de commerce électronique FedEx Freight Direct pour les retours d'articles volumineux.



La nouvelle solution proposera des retours sans étiquette, des fenêtres de ramassage flexibles avec des notifications proactives, une visibilité des envois et des capacités technologiques reliant le retour à l'envoyeur d'origine.



FedEx Freight Direct couvre désormais près de 100 % de la population américaine pour le ramassage de base et le ramassage de base sur rendez-vous, indique FedEx.



'FedEx Freight Direct tire parti de la confiance et de l'expertise de la marque FedEx, intégrant une conception axée sur le client et utilisant une plate-forme technologique innovante', précise la société.







Valeurs associées FEDEX NYSE 0.00%