FedEx dévoile des perspectives meilleures que prévu

(AOF) - FedEx a dévoilé des objectifs annuels de profits meilleurs que prévu. Le géant américain de la messagerie a réalisé au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2021/2022 un bénéfice net en recul de 70% à 558 millions de dollar, soit 2,13 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 6,87 dollars, en ligne avec les attentes. Le chiffre d’affaires a progressé de 8% à 24,39 milliards de dollars alors que Wall Street visait 24,05 milliards de dollars.

Pour le nouvel exercice, le groupe prévoit un bénéfice annuel compris 22,50 et 24,50 dollars par action. Wall Street table sur 22,36 dollars par action.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Services aux entreprises : le transport routier face à un déficit de main d’oeuvre

Un rapport publié par la Dares (Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques) en octobre 2020 soulignait que les conducteurs routiers faisaient partie des trente métiers les plus en tension en France en 2019. Cette tension n’est pas retombée et pourrait même s’amplifier dans les prochaines années. D’après l'OTRE (Organisation des transporteurs routiers européens), les besoins pourraient atteindre 100.000 postes dans les cinq ans à venir. Le phénomène, qui a été amoindri pendant les confinements successifs, a resurgi avec la reprise de l'activité. Il est en partie lié à un déficit d'image et à des rémunérations peu attractives. Malheureusement les récentes négociations entre les partenaires sociaux pour revaloriser les minima de branche n’ont pas abouti.