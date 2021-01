Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx : des milliers d'emplois menacés en Europe Cercle Finance • 20/01/2021 à 10:22









(CercleFinance.com) - FedEx a annoncé 'des propositions de redimensionnement' de sa main-d'oeuvre européenne alors que l'intégration du réseau de TNT - société spécialisée dans les services de livraison express de documents acquise par FedEx en 2016 - touche à sa fin. Après cette acquisition et l'intégration réussie des systèmes informatiques et autres éléments clés des réseaux aériens, routiers et terrestres, Fedex souhaite désormais 'remédier à la duplication' résultant de l'exploitation de deux grands réseaux européens. Entre 5500 et 6300 postes sont touchés par ces mesures, des équipes opérationnelles aux fonctions de back-office. 'La gamme complète des mesures de soutien aux membres de l'équipe concernés sera discutée avec les représentants des comités d'entreprise de toute la région', assure FedEx.

