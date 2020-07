Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx : chute du BPA trimestriel moins forte que prévu Cercle Finance • 01/07/2020 à 09:53









(CercleFinance.com) - FedEx a dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté divisé par deux à 663 millions de dollars au titre de son quatrième trimestre comptable, soit 2,53 dollars par action, un BPA dépassant toutefois de près d'un dollar l'estimation moyenne des analystes. Le groupe de logistique et de messagerie basé à Memphis a vu sa marge opérationnelle ajustée se dégrader de 4,4 points à 5,2%, alors que ses revenus se sont tassés de plus de 2% à 17,4 milliards de dollars. 'La performance a été affectée sévèrement par la pandémie de Covid-19', explique son PDG Frederick Smith, qui ne fournit pas de prévisions de résultats pour l'exercice 2020-21, compte tenu des incertitudes sur une reprise économique.

Valeurs associées FEDEX NYSE +4.09%