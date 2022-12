FedEx: chute de 34% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 11:02

(CercleFinance.com) - FedEx publie au titre de son deuxième trimestre comptable un BPA ajusté (non GAAP) de 3,18 dollars, contre 4,83 dollars un an auparavant, avec une marge opérationnelle ajustée en retrait de 1,8 point à 5,3% pour des revenus de 22,8 milliards, en baisse de 3%.



'FedEx a agi de toute urgence pour progresser rapidement dans notre transformation en cours tout en naviguant dans un environnement de demande plus faible', indique le CEO Raj Subramaniam, soulignant l'accélération des plans de réduction des coûts.



Le groupe a d'ailleurs identifié des économies supplémentaires d'un milliard de dollars au-delà de ses prévisions de septembre, et s'attend maintenant à générer des économies totales d'environ 3,7 milliards pour l'exercice par rapport à son plan d'affaires initial.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022-23, FedEx table sur un BPA de 13 à 14 dollars en données ajustées (notamment de coûts estimés liés aux initiatives d'optimisation) et sur des dépenses en immobilisations de 5,9 milliards de dollars (et non plus de 6,3 milliards).