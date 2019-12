Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx : BPA largement sous les attentes au 2e trimestre Cercle Finance • 18/12/2019 à 07:55









(CercleFinance.com) - FedEx a dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté en baisse de 39% à 660 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, soit 2,51 dollars par action, un BPA manquant d'une trentaine de cents l'estimation moyenne des analystes. Le logisticien basé à Memphis a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser de 3,6 points à 3,9%, alors que ses revenus ont reculé de près de 3% à 17,3 milliards de dollars, le groupe pointant 'un exercice marqué par des défis et changements toujours significatifs'. A l'occasion de la publication de ces résultats, FedEx indique ne plus s'attendre qu'à un BPA ajusté compris entre 10,25 et 11,50 dollars pour son exercice 2019-20, à comparer à une fourchette cible précédente qui allait de 10 à 12 dollars.

