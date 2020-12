Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx : BPA ajusté presque doublé au 2e trimestre Cercle Finance • 18/12/2020 à 09:23









(CercleFinance.com) - FedEx a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté presque doublé (+97%) à 1,3 milliard de dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, soit 4,83 dollars par action, un BPA dépassant largement l'estimation moyenne des analystes. Le groupe de logistique et de messagerie basé à Memphis (Tennessee) a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de 3,5 points à 7,4%, tandis que ses revenus se sont accrus de 19% à 20,6 milliards de dollars. 'Si l'environnement d'ensemble demeure incertain, nous nous attendons à une croissance des résultats au second semestre de l'exercice, soutenue par la demande renforcée attendue pour nos services', commente le CFO Michael Lenz.

Valeurs associées FEDEX NYSE +1.34%