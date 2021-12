Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

FedEx bat le consensus et le relève ses objectifs information fournie par AOF • 17/12/2021 à 14:29



(AOF) - FedEx a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles. Le géant américain de la messagerie a réalisé au deuxième trimestre de son exercice fiscal 2021/2022 un bénéfice par action ajusté de 4,83 dollars pour un chiffre d'affaires de 23,5 milliards de dollars. Wall Street attendait un bénéfice par action d'environ 4,27 dollars pour un chiffre d'affaires de 22,4 milliards de dollars. Il y a un an, la société avait déclaré un bénéfice de 4,94 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 20,6 milliards de dollars.



Pour l'exercice complet, le groupe prévoit un bénéfice annuel d'environ 21 dollars par action. Il s'agit d'une hausse par rapport aux prévisions de septembre, qui étaient d'environ 20,38 dollars par action.





