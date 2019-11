Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FedEx : anticipe une belle activité pour les prochains jours Cercle Finance • 22/11/2019 à 14:13









(CercleFinance.com) - FedEx annonce qu'il prévoit de faire transiter plus de 33 millions de colis sur son réseau mondial le 2 décembre pour le Cyber Monday, établissant ainsi un nouveau record. Selon FedEx, le pic de la saison des fêtes de fin d'année commence 'particulièrement bien', la société basée à Memphis prévoyant également de doubler le volume de ses colis au cours des deux prochains lundis.

