FedEx: accord de rachat accéléré d'actions

(CercleFinance.com) - FedEx a annoncé mardi avoir conclu un accord de rachat accéléré d'actions (ASR) avec Mizuho Markets Americas pour racheter pour un milliard de dollars d'actions ordinaires FedEx, dans le cadre du programme précédemment annoncé par le groupe de logistique.



Ce dernier versera un milliard de dollars à Mizuho et recevra une livraison initiale d'environ 3,2 millions d'actions le 28 décembre, le reste des actions, le cas échéant, devant être livré au plus tard le 29 février 2024.



'Le nombre total d'actions achetées par FedEx en vertu de l'accord ASR sera basé sur une moyenne des prix moyens pondérés en fonction du volume des actions pendant la durée de l'accord, moins une décote', précise-t-il.





