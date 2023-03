Federal Finance Gestion recommande une approche défensive par la recherche de la qualité

" Une approche défensive par la recherche de la qualité devrait permettre de traverser cette période plus incertaine ", conclut-il.

Pour les actifs risqués, le Président du Directoire de Federal Finance Gestion juge qu'il est un peu tôt pour valider un scénario positif. Il prévient que cette première alerte sur le secteur bancaire n'est peut-être que les prémices d'une inflexion plus marquée de l'économie, conséquence du resserrement monétaire déjà̀ engagé avec des périodes de repricing du risque à attendre.

(AOF) - Alain Guélennoc, Président du Directoire de Federal Finance Gestion, ne valide pas le scénario d’une crise bancaire sur le court terme en Europe car les établissements financiers semblent suffisamment solides avec des ratios prudentiels globalement rassurants. Selon lui, cet épisode stress sur le secteur bancaire milite pour que les principales banques centrales, Fed et BCE, infléchissent leur trajectoire de hausse de taux, voire commencent à les baisser pour la fin de l’année si l’environnement le permet (baisse marquée de l’inflation) ou le nécessite (risque sur la croissance).

