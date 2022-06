Fed : les banques américaines sont bien capitalisées

En cas de crise, le ratio global des fonds propres ordinaires - qui permet de se prémunir contre les pertes - devrait diminuer de 2,7 points de pourcentage pour atteindre un minimum de 9,7 %, soit plus du double de l'exigence minimale.

(AOF) - La Réserve fédérale a publié jeudi les résultats de son test annuel de résistance des banques américaines, qui ont montré qu'elles continuent d'avoir des niveaux de capital élevés, ce qui leur permet de continuer à prêter aux ménages et aux entreprises pendant une grave récession. Toutes les banques testées sont restées au-dessus de leurs exigences minimales de fonds propres.

