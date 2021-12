Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Fed : le nouveau scénario de Goldman Sachs information fournie par AOF • 13/12/2021 à 15:53



(AOF) - Le comité de politique monétaire de la Fed devrait annoncer le doublement du rythme de réduction des rachats d’actifs à 30 milliards de dollars par mois mercredi, prévoit Goldman Sachs. Ceux-ci se termineraient ainsi en mars. La banque d’affaires prévoit trois hausses de taux l’année prochaine, en mai, juillet et novembre contre juin, septembre et décembre, auparavant. «



" L'inflation a encore augmenté, car les prix des biens durables et du logement ont continué d'augmenter rapidement, bien que la croissance des salaires ait ralenti depuis l'expiration des allocations de chômage améliorées en septembre " a-t-elle expliqué.