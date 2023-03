Fed: "La probabilité d'une pause" en juin "a légèrement augmenté " (ABN Amro IS)

(AOF) - « L’inflation sous-jacente américaine calculée à partir des dépenses de consommation» « a légèrement décéléré en glissement annuel à 4,6 % en février contre 4,7 % précédemment, alors que les marchés s'attendaient à ce qu'il reste stable » tandis que « le chiffre global est également inférieur aux attentes, à 5 % contre un consensus de 5,1 % ». « Bien que la mesure de base reste assez élevée, la décélération pourrait confirmer la tendance désinflationniste observée dans le rapport sur l'IPC », observe Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.

" La Fed serait moins incitée à poursuivre le resserrement de sa politique monétaire, compte tenu des récentes turbulences bancaires, ce qui implique que le cycle de hausse de la Fed est en effet proche de sa fin ", estime Christophe Boucher.

Pour ce dernier, " ces chiffres confirment le diagnostic de J. Powell sur la désinflation en cours et sont plutôt une bonne nouvelle ". Pour lui " la probabilité d'une pause lors de la réunion de juin a légèrement augmenté " et les marchés " prévoient désormais une hausse, deux pauses et deux baisses de taux cette année ".