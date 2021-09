Fed : l'annonce d'une annonce (Pictet AM)

(AOF) - Bientôt. La Fed n’a pas voté le calendrier de son tapering. Mais elle nous annonce qu’une annonce est proche. Les investisseurs visent novembre pour un démarrage en 2022. C’était dans les cartes. C’est ainsi que résume Frédéric Rollin l’issue du grand rendez-vous de la Réserve fédérale américaine. Il y a toutefois quelques touches un peu plus sévères qu’attendu, signale le conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM. Les membres du FOMC anticipant une hausse des taux en 2022 sont plus nombreux et les anticipations pour 2023 et 2024 ont significativement grimpé.

" Ceci n'a pas ému outre mesure les investisseurs, qui restent sur cette idée : la Fed considère que le risque de resserrer trop tôt la politique monétaire est plus grand que celui de laisser l'inflation filer ", explique Frédéric Rollin.

A cet égard, les variations d'anticipations de hausse des taux sont interprétées comme un ajustement aux données économiques plus que la matérialisation d'une inquiétude concernant les hausses de prix.

Attention tout de même, averti l'expert. Les gouverneurs votant cette année sont en très large majorité des colombes. L'année 2022 verra l'arrivée de plusieurs faucons au comité. " Les colombes auront toujours la majorité, mais ce sera plus serré ", conclut Frédéric Rollin.