Fed : Jerome Powell à quitte ou double

" C'est donc peu de dire que J.Powell, qui jouit aujourd'hui d'un extraordinaire capital confiance et qui est parvenu à peu de frais à mettre fin au mouvement de rebond des taux d'intérêt, joue gros ", souligne Eric Bourguignon.

Pour justifier cet attentisme, Jerome Powell, le Président de la Fed, répètera son mantra habituel : l'inflation accélère, certes, elle dépasse même toutes les prévisions, il faut en convenir, mais ce pic d'inflation est transitoire. Tous les facteurs responsables de ces tensions inflationnistes s'estomperont à plus ou moins brève échéance ce qui permettra aux prix de revenir dans les limites de progression que lui assigne la banque centrale américaine.

(AOF) - A l'image de la Banque Centrale Européenne (BCE) la semaine dernière, la Fed va sensiblement relever ses prévisions de croissance et d'inflation, selon Eric Bourguignon, Directeur des activités sur titres pour comptes de tiers de Swiss Life Asset Managers France. Comme la BCE également, elle ne modifiera pas sa politique monétaire ultra-accommodante bien que les prix dérapent aux Etats-Unis et que la conjoncture s'emballe, ajoute l'expert.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.