Christopher Waller a considérablement durci son discours ces dernières semaines. Le très influent gouverneur de la Réserve fédérale a estimé mercredi sur CNBC qu'une hausse de 50 points de base des taux directeurs pourrait être nécessaire dès décembre, à moins que la banque centrale ne parvienne à convaincre les marchés qu'un relèvement de 25 points de base serait suivi d'un autre en janvier.

La dernière publication des chiffres de l'inflation américaine semble avoir renforcé ses inquiétudes. Alors que l'inflation sous-jacente a progressé de 0,3% en octobre sur un mois, Christopher Waller estime que le rythme annualisé de l'inflation se dirige vers 3,5%, s'éloignant de l'objectif de 2% de la banque centrale. Le gouverneur s'inquiète surtout de la généralisation des pressions inflationnistes, avec près de 70% des composantes du panier des services sous-jacents qui affichent une inflation supérieure à 3%, un phénomène qui, selon lui, ne peut être imputé à la hausse des prix du pétrole.

Cette prise de position est d'autant plus notable que Christopher Waller figurait encore cet été parmi les membres du Comité les moins favorables à une hausse des taux directeurs, estimant notamment que le marché du travail américain était plus fragile que lors de l'épisode inflationniste de 2022. Début septembre, le gouverneur préconisait encore le statu quo monétaire.

Waller est loin d'être le seul responsable de la Fed à avoir durci le ton ces derniers jours. Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, a plaidé la semaine dernière pour au moins deux nouvelles hausses de taux de 25 points de base, potentiellement rapprochées, tandis que Mary Daly, Austan Goolsbee et Jeff Schmid ont également exprimé leurs inquiétudes quant à la généralisation des pressions inflationnistes. John Williams, le président de la Fed de New York, s'est lui aussi prononcé mardi en faveur d'un resserrement supplémentaire, privilégiant toutefois une approche graduelle.

Malgré la fermeté de ces déclarations, les rendements obligataires américains reculent ce mercredi dans le sillage de la baisse des cours du pétrole. Le dollar poursuit en revanche son appréciation face aux principales devises, l'EUR/USD passant sous le seuil de 1,10 dollar pour atteindre son plus bas niveau depuis avril 2025.