FDJ: vers une cession de Sporting Solutions Services

(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) annonce la signature d'un accord avec Betsson Group, opérateur de paris sportifs et de jeux d'argent en ligne, en vue de la cession à ce dernier de sa filiale anglaise Sporting Solutions Services Limited.



Cette transaction, soumise à la levée des conditions suspensives, 'poursuit le recentrage stratégique des activités à l'international du groupe FDJ sur les marchés B2C et B2B2C dans l'univers de la loterie, des paris sportifs et des autres jeux en ligne'.



La transaction concerne les activités de fixation de prix et de gestion des risques pour le compte d'opérateurs de paris. Elle ne concerne pas les contrats plus globaux de services d'opération de paris sportifs gérés par le groupe FDJ pour le compte de loteries.





