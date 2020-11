Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : vers un re-test du zénith des 35,8E Cercle Finance • 20/11/2020 à 10:54









(CercleFinance.com) - FDJ s'achemine vers un re-test du zénith intraday des 35,8E des 15 octobre et 9 novembre: la dernière oscillation entre 26,5E et 32E induisait un potentiel de +5,5E en direction des 37,5E, il reste donc un potentiel de +5% à court terme.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +3.45%