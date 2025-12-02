FDJ United, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 2 décembre 2025 -

(AOF) - FDJ United (-4,26% à 23,40 euros)

Le titre du spécialiste européen des jeux d'argent et de hasard est lourdement sanctionné après une dégradation de JP Morgan. La banque américaine est passée de Surpondérer à Sous-pondérer sur l'action FDJ United, avec un objectif de cours revu à la baisse de 42 à 22,50 euros.

Points-clés

- Numéro 1 européen des jeux d’argent et de hasard avec 27 millions de joueurs, 4 ème loterie mondiale, acteur de référence des paris sportifs en France avec 50 % de parts de marché sous les marques Loto, Cash, Parions Sport…, créé en 1933 ;

- Chiffre d’affaires de 3,8Mds€ réalisé à 66 % dans la loterie et paris sportifs en réseau France, 26 % dans Paris et les jeux en ligne, 5 % dans la loterie internationale puis les paiement & Services ;

- Triple ambition : affirmation de la position de numéro 1 européen, élargissement des activités vers le digital et capitalisation sur l’ancrage territorial, et, en France, sur un réseau de 29 000 points de vente et un cadre régulé avec un monopole des jeux assuré pour 24 années ;

- Capital détenu à 21,9 % par l’Etat français (+ 27 % des droits de vote), les mutuelles d’anciens combattants (14,8 %), Stéphane Pallez étant présidente-directrice générale du conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Play Forward 2028 », visant le top 3 sur 7 des 8 principaux marchés européens :

- organisation en 4 divisions : loterie et paris sportifs en réseau France, Paris et jeux en ligne, loterie internationale et paiement & Services,

- renforcement du plan de réduction des coûts ,

- recrutement de + 1 million de joueurs supplémentaires par expansion du réseau aux grandes surfaces alimentaires (20 % du réseau physique en 2028), et par le canal digital (20 % de l’activité loterie en 2028 vs 15 % en 2024),

- identification des joueurs omnicanaux, via le programme de fidélité FDJ & Moi (part des joueurs identifiés à + 25 %),

- nouveaux services en points de vente–factures des trésoreries publiques, services de paiements sous la marque Nirio pour les bailleurs ou énergéticiens…,

- poursuite des investissements dans les jeux en ligne : poker en ligne, paris sportifs en France avec Zeturf (20 % des paris hippiques) et, par partenariat avec Scientific Games, dans les jeux à gratter phygitaux…,

- exploitation des acquisitions des dernières années : Premier Lotteries Ireland, le Britannique Sporting Group et le Suédois Kindred (marques Unibet et 32Red),

- innovation démultipliée à partir de l’infrastructure technologique détenue en propre : 5 Mds de transactions par an dans les clouds du groupe, 100 000 équipements connectés en points de vente) et engagements dans des fonds de financement de start-ups (300 soutenues) ;

- Stratégie environnementale visant un repli de 50 % des émissions de CO2 en 2025 vs 2017 pour toute la chaîne de valeur, la neutralité carbone du scope 1 ayant été atteinte en 2019, et doublant à 5 % pour 2028 la part du résultat net affectée aux enjeux sociétaux et environnementaux ;

- Bilan déséquilibré par l’acquisition de Kiindred : 1,2 M€ de capitaux propres face à 1,8 Md de dette nette mais effet de levier limité à 1,9.

Défis

- Forte sensibilité à la fiscalité sur les jeux et au durcissement réglementaire au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ;

- Intégration de Kindred : 700 Ms€ de revenus additionnels, renforcement de la présence en Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède (soit 26 % des revenus) ;

- Après un recul de 23,2 % (2,1 % retraité de la hausse de la fiscalité sur les jeux) des revenus au 3 ème trimestre, objectifs 2025 légèrement abaissés : effritement des revenus à plus de 3,7 Mds€, excédent brut d’exploitation à 900 M€ environ et recul de la marge opérationnelle au taux de + 24 % et réduction de 150 M€ de la dette nette ;

- Objectifs 2028 maintenus : croissance annuelle des revenus autour de +5 %, une marge opérationnel supérieure à 26 % et taux de distribution d’au moins 75 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,05 €, dans le cadre d’une politique de distribution de 75 % au moins.