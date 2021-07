Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : une offre de jeux pour soutenir le patrimoine français Cercle Finance • 12/07/2021 à 15:10









(CercleFinance.com) - FDJa dévoilé aujourd'hui les grandes lignes de la 4e édition de son offre de jeux dédiée au patrimoine, dans le cadre de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern et soutenue par la Fondation du patrimoine. 'Cette nouvelle édition des jeux Mission Patrimoine a pour ambition de continuer à mobiliser les Français en faveur de la restauration du patrimoine en péril. Nous sommes très heureux de contribuer, pour la quatrième année consécutive, à cette belle et grande cause', explique Stéphane Pallez, présidente directrice générale du groupe FDJ. Cette année, les Français pourront ainsi contribuer à la sauvegarde du patrimoine grâce àsix tirages Lotodédiés, organisés les semaines précédant les Journées européennes du patrimoine. FDJ va également lancer une nouvelle édition du jeu à gratterilliko Mission Patrimoinele 30 août. Ce ticket de 15 euros permettra aux joueurs de tenter de remporter jusqu'à 1,5million d'euros. Sur chaque ticket 1,83 euro sera reversé à la Fondation du patrimoine.

