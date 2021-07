Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : un programme de rachat d'actions mis en oeuvre Cercle Finance • 02/07/2021 à 09:22









(CercleFinance.com) - FDJ (Française des Jeux) annonce que son conseil d'administration a décidé de mettre en oeuvre le programme de rachat d'actions adopté par l'assemblée générale du 16 juin aux fins de servir le plan d'attribution d'actions de performance (LTI). Le groupe de loterie et de jeux d'argents confiera ainsi à un prestataire de services d'investissement (PSI) un ou plusieurs mandats portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 190.000 actions sur trois ans.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +0.20%