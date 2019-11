Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : très grand succès de la souscription à l'introduction Cercle Finance • 20/11/2019 à 17:26









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la privatisation de La Française des Jeux (FDJ), l'Agence des participations de l'Etat annonce, aujourd'hui, le très grand succès de la souscription à l'introduction en bourse de FDJ sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A). Plus de 500 000 ordres ont été réunis dans le cadre des offres à prix ouvert (destinées aux personnes physiques et aux détaillants du réseau FDJ) et aux salariés, soit une demande de plus de 1,6 milliard d'euros. Sur la base des 99 320 000 actions cédées par l'Etat, 40,5% ont été allouées aux personnes physiques et aux détaillants du réseau FDJ dans le cadre de l'offre à prix ouvert. Compte tenu des résultats du placement, le prix d'introduction en bourse des actions FDJ pour les investisseurs institutionnels a été fixé à 19,90 euros. Du fait de la décote de 2% octroyée aux investisseurs particuliers, le prix d'introduction en bourse des actions FDJ pour les personnes physiques a été fixé à 19,50 euros. Le nombre total d'actions FDJ cédées par l'État (y compris au titre de l'offre réservée aux salariés, l'option de sur-allocation et la réserve d'actions gratuites) s'élève ainsi à 99 320 000 pour un montant brut d'environ 1 888 millions d'euros, soit environ 52% du capital de FDJ.

