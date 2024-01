Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: titre en hausse, un broker relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 17:34









(CercleFinance.com) - Le titre FDJ gagne un peu plus de 1% à Paris, alors que Stifel a confirmé sa recommandation 'achat' sur la Française des Jeux (FDJ) avec un objectif de cours rehaussé de 38 à 44 euros.



L'analyste met notamment en avant le projet d'acquisition de Kindred qui selon lui 'conche toutes les cases, à la fois stratégiquement et financièrement'.



'Nous pensons que FDJ est prêt à devenir un challenger sérieux sur le marché européen des jeux en ligne, et que cette opération aura un impact positif sur la croissance et la rentabilité, tout en laissant à FDJ un bilan solide', juge le broker.



Stifel relève ses estimations 2023 d'environ 5% et laisse ses projections 2024 largement inchangées. Ses estimations pour 2025 augmentent d'environ 30% du fait de l'inclusion de Kindred à partir de cette date.





Valeurs associées FDJ Euronext Paris +1.55%