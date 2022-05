Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ: support trouvé à 32E ? information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 13:01









(CercleFinance.com) - FDJ rebondit vers 34,6E: un double test des 32E semble indiquer qu'un support a enfin été trouvé mais la tendance demeurera baissière tant que la résistance oblique qui passe vers 36E n'aura pas été refranchie.

L'objectif suivant se situerait vers 37,4E (résistance du 18 au 22 mars).











Valeurs associées FDJ Euronext Paris +5.43%