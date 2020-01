Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : soutien prolongé à l'équipe cycliste avec Groupama Cercle Finance • 17/01/2020 à 13:20









(CercleFinance.com) - Groupama et la FDJ annoncent la prolongation du soutien à leur équipe cycliste Groupama-FDJ pour quatre années supplémentaires, de 2021 à 2024, après trois saisons pour lesquelles ils s'étaient engagés début 2018, avec des moyens financiers nettement renforcés. 'L'investissement historique de FDJ dans le sport, et dans le cyclisme en particulier, lui apporte une grande proximité avec le grand public, parmi lesquels figurent ses 25 millions de clients', commente Stéphane Pallez, PDG de la Française des Jeux.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris -0.23%