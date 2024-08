Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: série de 8 hausses d'affilée, et 12 sur 14 information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - La Français des Jeux aligne une incroyable série de 8 hausses d'affilée, et 12 sur 14, mais pour un gain peu spectaculaire de +7% (de 34E vers 36,4E).

Le franchissement de la résistance des 36E du 30 juillet étant franchie et le 'gap' des 36,14E du 16 avril étant comblé, la hausse pourrait se prolonger jusque vers 38E (ex-résistance du 2 avril).





Valeurs associées FDJ 36,48 EUR Euronext Paris +0,05%