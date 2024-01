Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: salué pour l'OPA sur Kindred et le CA annuel information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - Grimpant de 7% ce lundi, l'action Française des Jeux a le vent en poupe, après l'annonce du dépôt d'une offre publique d'achat (OPA) sur Kindred, société cotée au Nasdaq Stockholm, exploitant notamment la marque de paris et jeux en ligne Unibet.



Cette offre, à un prix correspondant à une valeur d'entreprise de 2,6 milliards d'euros pour Kindred, est unanimement recommandée par le conseil d'administration de la société cible. Elle sera ouverte le 19 février pour une période de neuf mois maximum.



'Nous y voyons une étape positive, compte tenu de la taille que ceci donnerait aux activités en ligne de FDJ, en particulier sur un marché hautement concurrentiel où construire des marques de façon organique est extrêmement difficile', salue Stifel.



Mettant aussi en avant la publication par la FDJ d'un chiffre d'affaires et d'une marge d'EBITDA dépassant le consensus, sur la base d'une performance solide au quatrième trimestre, le broker maintient son conseil 'achat' et sa cible de 38 euros sur le titre.





