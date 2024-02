Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: résultat net part du groupe en hausse de 38% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - La Française des Jeux publie un CA de 2621 ME au titre de l'exercice 2023, en hausse de 6,5% par rapport à 2022 (ou +2,8% à périmètre comparable).



Dans le même temps, l'EBITDA courant ressort à 657 ME, en hausse de +11,3% (soit une marge de 25,1%), pour un résultat opérationnel qui atteint 521 ME (+16%).



La FDJ enregistre un résultat net part du groupe de 425 ME, en hausse de 38%, ce qui porte le BPA à 2,23 euros, contre 1,61 euro un an plus tôt.



La FDJ annonce un dividende de 1,78 euro par action (soit en hausse de pratiquement 30%), impliquant un taux de distribution de 80%.



Pour 2024, la FDJ cible une progression du chiffre d'affaires du Groupe de l'ordre de +8% avec une marge d'EBITDA courant de l'ordre de 24,5%.



Enfin, rappelons que la FDJ a annoncé le mois dernier lancer une offre publique d'achat (OPA) sur Kindred. Selon Stéphane Pallez, la p.d.-g. du groupe, ce projet 'permettrait la naissance d'un champion européen et une création de valeur significative au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes'.





Valeurs associées FDJ Euronext Paris +1.40%