Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FDJ: résultat net ajusté en hausse de 28% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - FDJ publie un CA de 1428 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 10,8% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le détail, le produit brut des jeux (PBJ) du 1er semestre 2024 s'élève à 3660 ME, en hausse de +11,1 %. Après 2 304 ME de prélèvements publics, le produit net des jeux (PNJ) ressort à 1 356 millions d'euros, en progression de +11,3 %.



Le résultat opérationnel courant ressort à 285 ME (+19%), l'EBITDA courant ressort à 370 ME (+23,5%) pour un résultat net ajusté en hausse de 28,3%, à 235 ME.



Au vu de la performance du 1er semestre et compte tenu de la consolidation du groupe ZEturf et de PLI fin 2023, FDJ réitère ses objectifs 2024 d'une progression de l'ordre de +8 % du chiffre d'affaires total du Groupe, et de l'ordre de +5 % pour celui des activités de jeux en France, avec une marge d'EBITDA courant de l'ordre de 24,5 %.





Valeurs associées FDJ 32,68 EUR Euronext Paris -0,97%