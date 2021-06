FDJ : reste fournisseur officiel du Tour de France

(CercleFinance.com) - Acteur historique du cyclisme français, la Française des Jeux (FDJ) sera cette année encore Fournisseur officiel du Tour de France et sponsor de 'La Course by le Tour'.

FDJ, qui vient d'annoncer son partenariat avec le futur 'Tour de France Femmes avec Zwift' à partir de 2022, sponsorise depuis six ans 'La Course by le Tour', dont cette année sera la dernière édition.

Le Groupe poursuit ainsi son engagement en faveur du cyclisme féminin et du développement de courses féminines en France afin d'offrir une plus grande visibilité à cette discipline et favoriser la pratique de toutes.