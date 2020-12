Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FDJ : renouvelle son partenariat avec la NBA Cercle Finance • 18/12/2020 à 15:11









(CercleFinance.com) - La FDJ, quatrième loterie mondiale en matière de paris sportifs annonce renouveler son partenariat avec la National Basketball Association (NBA) pour plusieurs saisons. 'Initié en 2018, ce partenariat va se poursuivre au bénéfice des parieurs deParionsSport, la marque de paris sportifs du groupe FDJ', ajoute la FDJ. Ce partenariat permettra à ParionsSport de renforcer sa place d'opérateur de référence, notamment sur le basketball, sport stratégique sur le marché des paris sportifs. ParionsSport bénéficiera ainsi des droits à l'image exclusifs de la ligue nord-américaine dans sa catégorie ainsi que de celles de ses célèbres franchises. Cet accord comprend également un partenariat pour les prochains matchs NBA en France, précise la FDJ.

Valeurs associées FDJ Euronext Paris +2.54%