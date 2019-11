FDJ renforce son activité de paiement et services avec l'acquisition de Bimedia

(AOF) - FDJ a annoncé la signature d'un contrat en vue de l'acquisition, auprès d'Idinvest Partners, de l'éditeur de logiciel spécialiste des solutions d'encaissement et de paiement en point de vente Bimedia. Cette acquisition serait effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise inférieure à 50 millions d'euros, financée sur fonds propres du groupe. Avec près de 140 collaborateurs, Bimedia est présent dans plus de 6 400 points de vente en France, dont près de 90 % sont des buralistes et marchands de presse.

Cette acquisition permettrait à FDJ d'accélérer le développement de son activité " Paiement et Services ", qui s'inscrit dans son plan 2025. FDJ confirme ainsi son engagement à accompagner le développement et la modernisation de son réseau de détaillants, en lui proposant des services à valeur ajoutée.

La finalisation de cette opération est soumise à des conditions suspensives usuelles pour ce type d'opération, notamment à l'approbation de l'Autorité de la concurrence.